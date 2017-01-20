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Полиция задержала злоумышленника, который застрелил мужчину и забаррикадировался в доме

Киев • УНН

 • 9422 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Дружковке полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который застрелил мужчину и забаррикадировался в доме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в 1:15. О том, что в доме в частном секторе находится труп мужчины, рассказал местный житель, который стал свидетелем убийства и скрылся с места преступления.

Подозреваемый, который находился в состоянии алкогольного опьянения, встретил полицейских закрытыми дверями. Он предупредил, что у него оружие. "Я себя убью!", - кричал мужчина.

Около 40 минут полицейские вели диалог, уговаривая, чтобы он сложил оружие и сдался. В результате мужчина открыл дверь и был задержан.

Попав внутрь, правоохранители нашли на кухне тело погибшего. Его личность установлена ​​- это 54-летний местный житель.

Полицейские установили, что около 1:00 компания из трех мужчин употребляла спиртное в доме 64-летнего хозяина. Между ним и 54-летним гостем вспыхнул конфликт. Хозяин достал пистолет и выстрелил товарищу в голову.

При осмотре полицейские нашли в доме задержанного оружейный арсенал: 6 пистолетов и ружье. Все - кустарного изготовления. Теперь "оружейный барон" проверяется на причастность к сбыту смертоносных изделий.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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