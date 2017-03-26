Поліція затримала всіх працівників фонду боротьби з корупцією О.Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Поліція затримала всіх працівників фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального. Про це він повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Усі працівники фонду боротьби з корупцією затримані. Це найкраща оцінка їхньої роботи. ФБК не дає спокійного життя грабіжникам”, — написав він.
Серед затриманих і директор фонду Роман Рубанов.
Нагадаємо, Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального 2 березня повідомив про “таємну імперію” Дмитра Мєдвєдєва. Депутат російської держдуми від КПРФ Валерій Рашкін написав звернення до Слідчого комітету Росії з проханням провести перевірку повідомлень про корупційну діяльність прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва.
Як повідомляв УНН, 26 березня російського опозиціонера Олексія Навального затримали в центрі Москви.
Нагадаємо, поліція повідомила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви.
Також нагадаємо, поліція у Москві почала затримувати людей на місці проведення акції.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок.