Полиция задержала всех работников фонда борьбы с коррупцией А.Навального

“Все работники фонда борьбы с коррупцией задержаны. Это лучшая оценка их работы. ФБК не дает спокойной жизни ворам”, — написал он.

Среди задержанных и директор фонда Роман Рубанов.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о “тайной империи” Дмитрия Медведева. Депутат российской Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет России с просьбой провести проверку сообщений о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщал УНН, 26 марта российского оппозиционера Алексея Навального задержали на акции в центре Москвы.

Напомним, полиция сообщила о около 8000 активистов в центре Москвы.

Также напомним, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков.