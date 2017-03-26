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Полиция задержала всех работников фонда борьбы с коррупцией А.Навального

Полиция задержала всех работников фонда борьбы с коррупцией А.Навального

Киев • УНН

 • 12781 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Полиция задержала всех работников фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Все работники фонда борьбы с коррупцией задержаны. Это лучшая оценка их работы. ФБК не дает спокойной жизни ворам”, — написал он.

Среди задержанных и директор фонда Роман Рубанов.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о “тайной империи” Дмитрия Медведева. Депутат российской Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет России с просьбой провести проверку сообщений о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщал УНН, 26 марта российского оппозиционера Алексея Навального задержали на акции в центре Москвы.

Напомним, полиция сообщила о около 8000 активистов в центре Москвы.

Также напомним, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков.

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