Полиция задержала всех работников фонда борьбы с коррупцией А.Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Полиция задержала всех работников фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
“Все работники фонда борьбы с коррупцией задержаны. Это лучшая оценка их работы. ФБК не дает спокойной жизни ворам”, — написал он.
Среди задержанных и директор фонда Роман Рубанов.
Напомним, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального 2 марта сообщил о “тайной империи” Дмитрия Медведева. Депутат российской Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин написал обращение в Следственный комитет России с просьбой провести проверку сообщений о коррупционной деятельности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
Как сообщал УНН, 26 марта российского оппозиционера Алексея Навального задержали на акции в центре Москвы.
Напомним, полиция сообщила о около 8000 активистов в центре Москвы.
Также напомним, полиция в Москве начала задерживать людей на месте проведения акции.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнала в центр города десятки автозаков, грузовиков.