Поліція затримала вбивцю чоловіка на Сумщині

Про те, що в одному з сіл Путивльського району сталося вбивство, працівники поліції дізнались від батька убитого юнака, який і знайшов тіло свого сина з закривавленою головою.

Правоохоронці оглянули місце скоєння злочину й натрапили на припорошений слід, що вів з садиби, де сталось убивство, до іншого подвір‘я. На голосний стукіт господарі двері не відчиняли і власника помешкання запідозрили у причетності до вбивства.

В ході досудового слідства 25-річний господар помешкання зізнався у вчиненому і розповів, що того вечора він, йшов вулицею і у нього з 22-річним односельцем спалахнула сварка. Чоловік він кинувся на юнака з кулаками, а потім, підібравши палицю, почав бити його по голові.

Як згодом з‘ясують експерти, підозрюваний наніс потерпілому тілесні ушкодження, несумісні з життям – відкриту черепно-мозкову травму та перелом кісток черепа.

Наразі за цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) КК України. Щодо підозрюваного обрано запобіжну міру у вигляді тримання під вартою, й нині він перебуває у СІЗО. За вчинений злочин чоловіку загрожує від семи до п‘ятнадцяти років позбавлення волі.