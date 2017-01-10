Полиция задержала убийцу мужчины в Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В Сумской области полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве односельчанина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.
О том, что в одном из сел Путивльского района произошло убийство, работники полиции узнали от отца убитого юноши, который и нашел тело своего сына с окровавленной головой.
Правоохранители осмотрели место преступления и наткнулись на припорошенный следует, который вел с усадьбы, где произошло убийство, в другой двор. На громкий стук хозяева дверь не открывали и владельца помещения заподозрили в причастности к убийству.
В ходе досудебного следствия 25-летний хозяин квартиры признался в содеянном и рассказал, что в тот вечер он шел по улице и у него с 22-летним односельчанином вспыхнула ссора. Мужчина бросился на юношу с кулаками, а потом, подобрав палку, начал бить его по голове.
Как впоследствии выяснят эксперты, подозреваемый нанес потерпевшему телесные повреждения, несовместимые с жизнью - открытую черепно-мозговую травму и перелом костей черепа.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. В отношении подозреваемого избрана меру пресечения в виде содержания под стражей, и сейчас он находится в СИЗО. За совершенное преступление мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.