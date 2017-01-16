Поліція затримала у Новолуганському бойовика "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У прифронтовому Новолуганському поліція затримала 44-річного бойовика, який приєднався до терористів “ДНР”, перебуваючи у відпустці. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецькій області.
Місцевий житель, 1971 року народження, добровільно приєднався до терористів у травні 2014 році. Узявши відпустку на місцевому підприємстві, де він працював водієм, чоловік став виконувати накази терористів. Спочатку брав участь у будівництві блокпосту, який був незаконно встановлений на автошляху Харків — Ростов — Довжанський поблизу міста Світлодарськ, а потім йому було довірено ремонтування транспорту терористів.
Серед армійської техніки, яку він встиг відремонтувати, була і така, яка перебувала на озброєнні в РФ. Потім ватажки угрупування видали йому автомат “Калашникова” та рацію і перевели на чергування до “Висотки” (узвишшя поблизу села Новолуганське). Під час чергувань бойовик передавав інформацію про переміщення військової техніки в штаб, який базувався в селі Гольмовський.
Чоловік виконував всі настанови терористів, проте жодного разу не отримав грошової винагороди, а обіцяли йому 200 доларів. По закінченню відпустки на підприємстві чоловік добровільно покинув лави терористів.
Під час ретельного відпрацювання осіб, які можуть бути причетними до діяльності НЗФ, співробітники поліції вийшли на зловмисника та зібрали докази його вини.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.