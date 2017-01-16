Полиция задержала в Новолуганском боевика "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В прифронтовом Новолуганском полиция задержала 44-летнего боевика, который присоединился к террористам "ДНР", находясь в отпуске. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Местный житель, 1971 года рождения, добровольно присоединился к террористам в мае 2014 года. Взяв отпуск на местном предприятии, где он работал водителем, мужчина стал выполнять приказы террористов. Сначала участвовал в строительстве блокпоста, который был незаконно установлен на автодороге Харьков - Ростов - Довжанский вблизи города Светлодарск, а затем ему был доверен ремонт транспорта террористов.
Среди армейской техники, которую он успел отремонтировать, была и такая, которая находилась на вооружении в РФ. Затем главари группировки выдали ему автомат "Калашникова" и права и перевели на дежурство к "Высотки" (возвышение возле села Новолуганское). Во время дежурств боевик передавал информацию о перемещении военной техники в штаб, который базировался в селе Гольмовский.
Мужчина выполнял все наставления террористов, однако ни разу не получил денежного вознаграждения, а обещали ему 200 долларов. По окончании отпуска на предприятии мужчина добровольно покинул ряды террористов.
Во время тщательной отработки лиц, которые могут быть причастны к деятельности НВФ, сотрудники полиции вышли на злоумышленника и собрали доказательства его вины.
По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.