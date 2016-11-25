Поліція затримала у Краматорську чоловіка, який скоїв розбійний напад на підлітка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Правоохоронці затримали у Краматорську чоловіка, який насильно посадив підлітка в автомобіль, відвіз у ліс та пограбував. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Так, у березні 2013 року житель Слов’янська, 1992 року народження, приїхав до села Черкаське Слов’янського району.
Ближче до вечора, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, біля магазину він побачив підлітка. Чоловік насильно посадив хлопця у свій автомобіль, відвіз у ліс, де, погрожуючи розправою, змусив постраждалого зняти з себе одяг, відібрав телефон, перстень, ланцюжок і покинув у лісі.
Підліток повідомив правоохоронцям про те, що трапилося. Через тиждень правоохоронці затримали зловмисника був затриманий. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
З початком бойових дій в окупованому Слов’янську в 2014 році підозрюваний виїхав, сподіваючись на те, що його ніхто шукати не буде. Тривалий час він проживав на території РФ, потім в окупованій Горлівці, а нещодавно переїхав до Краматорська. Після чого його затримлаи правоохоронці.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.