Полиция задержала в Краматорске мужчину, который совершил разбойное нападение на подростка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Правоохранители задержали в Краматорске мужчину, который насильно посадил подростка в автомобиль, отвез в лес и ограбил. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, в марте 2013 года житель Славянска, 1992 года рождения, приехал в село Черкасское Славянского района.
Ближе к вечеру, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле магазина он увидел подростка. Мужчина насильно посадил парня в свой автомобиль, отвез в лес, где, угрожая расправой, заставил пострадавшего снять с себя одежду, отобрал телефон, перстень, цепочку и покинул в лесу.
Подросток сообщил правоохранителям о том, что случилось. Через неделю правоохранители задержали злоумышленника был задержан. По данному факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
С началом боевых действий в оккупированном Славянске в 2014 году подозреваемый выехал в надежде на то, что его никто искать не будет. Долгое время он проживал на территории РФ, затем в оккупированной Горловке, а недавно переехал в Краматорск. После чего его задержали правоохранители.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.