Поліція затримала понад 20 осіб під час зіткнень в Афінах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Грецька поліція затримала 22 людини у ході зіткнень, які відбулися в суботу недалеко від Політехнічного інституту в центральній частині Афін. Про це повідомляє УНН із посиланням на Kathimerini.
За даними співробітників правоохоронних органів, 13 із них були заарештовані за різні правопорушення.
Зіткнення відбулися 17 листопада, в день, коли в Афінах відзначалася 40-а річниця розправи над студентами Політехнічного інституту.
Як повідомляє Kathimerini, основні протести проходили на вулицях Стурнарі, Тосіца і Цамаду. Молоді люди кидали у поліцейських каміння і коктейлі Молотова, на що правоохоронці відповідали світлошумовими гранатами.
Згідно з даними видання, в ході зіткнень постраждали двоє поліцейських.
У суботу тисячі людей вийшли на марш протесту до посольства США в Греції в зв’язку з 45-ми роковинами повстання студентів афінського Політехнічного інституту, жорстоко придушеного військами хунти “чорних полковників” 17 листопада 1973 року.
Як раніше інформував УНН, кількість постраждалих у ході протестів у Франції проти зростання цін на бензин збільшилася до 227 осіб, повідомляє місцевий телеканал BFM із посиланням на останні дані міністерства внутрішніх справ країни.