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Полиция задержала более 20 человек во время столкновений в Афинах

Полиция задержала более 20 человек во время столкновений в Афинах

Киев  •  УНН

 • 7734 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Греческая полиция задержала 22 человека в ходе столкновений, которые произошли в субботу недалеко от Политехнического института в центральной части Афин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kathimerini.

По данным сотрудников правоохранительных органов, 13 из них были арестованы за различные правонарушения.

Столкновения произошли 17 ноября, в день, когда в Афинах отмечалась сороковая годовщина расправы над студентами Политехнического института.

Как сообщает Kathimerini, основные протесты проходили на улицах Стурнари, Тосица и Цамаду. Молодые люди бросали в полицейских камни и коктейли Молотова, на что правоохранители отвечали светошумовыми гранатами.

Согласно данным издания, в ходе столкновений пострадали двое полицейских.

В субботу тысячи людей вышли на марш протеста к посольству США в Греции в связи с 45-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками хунты “черных полковников” 17 ноября 1973 года.

Как ранее информировал УНН, количество пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилась до 227 человек, сообщает местный телеканал BFM со ссылкой на последние данные министерства внутренних дел страны.

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