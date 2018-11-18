Полиция задержала более 20 человек во время столкновений в Афинах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Греческая полиция задержала 22 человека в ходе столкновений, которые произошли в субботу недалеко от Политехнического института в центральной части Афин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Kathimerini.
По данным сотрудников правоохранительных органов, 13 из них были арестованы за различные правонарушения.
Столкновения произошли 17 ноября, в день, когда в Афинах отмечалась сороковая годовщина расправы над студентами Политехнического института.
Как сообщает Kathimerini, основные протесты проходили на улицах Стурнари, Тосица и Цамаду. Молодые люди бросали в полицейских камни и коктейли Молотова, на что правоохранители отвечали светошумовыми гранатами.
Согласно данным издания, в ходе столкновений пострадали двое полицейских.
В субботу тысячи людей вышли на марш протеста к посольству США в Греции в связи с 45-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками хунты “черных полковников” 17 ноября 1973 года.
Как ранее информировал УНН, количество пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилась до 227 человек, сообщает местный телеканал BFM со ссылкой на последние данные министерства внутренних дел страны.