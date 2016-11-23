Поліція затримала підозрюваного у нападі на заступника голови Херсонської облради

Підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

“За участі затриманого були проведені необхідні слідчі дії, під час яких постраждалий із впевненістю впізнав особу нападника. Під час проведення обшуків вилучений автомобіль, на якому пересувалися зловмисники, та інші предмети, які після проведення необхідних експертиз будуть долучені до матеріалів кримінального провадження”, — повідомили у поліції.

Слідчі встановлюють мотиви скоєння кримінального правопорушення, коло осіб, причетних до цього злочину, та чи мало воно замовний характер.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (Розбій) КК України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Як повідомлялось раніше, ввечері 10 листопада до чергової частини Херсонського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі особи спричинили тяжкі тілесні ушкодження першому заступникові голови Херсонської обласної ради та заволоділи його майном.