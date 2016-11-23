Полиция задержала подозреваемого в нападении на заместителя председателя Херсонского облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Херсоне полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука. Во время проведения следственных действий пострадавший узнал нападающего. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.
Подозреваемого задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
"При участии задержанного были проведены необходимые следственные действия, в ходе которых пострадавший с уверенностью узнал личность нападавшего. Во время проведения обысков изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, и другие предметы, которые после проведения необходимых экспертиз будут приобщены к материалам уголовного производства", - сообщили в полиции.
Следователи устанавливают мотивы совершения уголовного преступления круг лиц, причастных к этому преступлению, и имело ли оно заказной характер.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Как сообщалось ранее, вечером 10 ноября в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица нанесли тяжкие телесные повреждения первому заместителю председателя Херсонского областного совета и завладели его имуществом.