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Полиция задержала подозреваемого в нападении на заместителя председателя Херсонского облсовета

Киев • УНН

 • 6772 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Херсоне полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на первого заместителя председателя областного совета Василия Зеленчука. Во время проведения следственных действий пострадавший узнал нападающего. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на заместителя председателя Херсонского облсовета

Подозреваемого задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"При участии задержанного были проведены необходимые следственные действия, в ходе которых пострадавший с уверенностью узнал личность нападавшего. Во время проведения обысков изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, и другие предметы, которые после проведения необходимых экспертиз будут приобщены к материалам уголовного производства", - сообщили в полиции.

Следователи устанавливают мотивы совершения уголовного преступления круг лиц, причастных к этому преступлению, и имело ли оно заказной характер.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, вечером 10 ноября в дежурную часть Херсонского отдела полиции поступило сообщение о том, что неизвестные лица нанесли тяжкие телесные повреждения первому заместителю председателя Херсонского областного совета и завладели его имуществом.

 

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