Поліція затримала підозрюваних у груповому зґвалтуванні неповнолітньої
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Правоохоронці Київщини затримали підозрюваних у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини у Броварах. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“Спільними зусиллями оперативних служб поліції Київщини та працівників ювенальної превенції вдалося за 2 години встановити особи зловмисників та затримати їх”, — йдеться у повідомленні.
Повідомлення на номер 102 про зґвалтування 16-річної дівчини надійшло від працівника медичного закладу. Як повідомила неповнолітня працівникам поліції, ввечері наглядно знайомий молодий чоловік заманив її у квартиру. Там бідолашну закрили двоє чоловіків і знущалися над нею до ранку.
Щойно дівчина змогла описати прикмети своїх насильників та надати адресу, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Броварського відділу поліції.
Під час проведення низки необхідних поліцейських заходів правоохоронці затримали насильників у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися двоє чоловіків 27-річного віку.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Наразі молодики знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, суд арештував підозрюваного у вбивстві 16-річної дівчини на столичній Оболоні.