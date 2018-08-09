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Полиция задержала подозреваемых в групповом изнасиловании несовершеннолетней

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Правоохранители Киевской области задержали подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетней девушки в Броварах. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.

Полиция задержала подозреваемых в групповом изнасиловании несовершеннолетней

“Совместными усилиями оперативных служб полиции Киевской области и работников ювенальной превенции удалось в течение двух часов установить личности злоумышленников и задержать их”, — говорится в сообщении.

Сообщение на номер 102 об изнасиловании 16-летней девушки поступило от работника медицинского учреждения. Как сообщила несовершеннолетняя работникам полиции, вечером наглядно знакомый молодой человек заманил ее в квартиру. Там бедную закрыли двое мужчин и издевались над ней до утра.

Только девушка смогла описать приметы своих насильников и предоставить адрес, на место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Броварского отдела полиции.

Во время проведения ряда необходимых полицейских мероприятий правоохранители задержали насильников в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались двое мужчин 27-летнего возраста.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Напомним, суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки на столичной Оболони.

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