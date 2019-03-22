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Поліція затримала "мінера" автовокзалу у Львові

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Поліцейські викрили зловмисника, котрий залишив неправдиве повідомлення про замінування автовокзалу у Львові. Йому загрожує строк до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління Національної поліції у Львівській області.

Поліція затримала "мінера" автовокзалу у Львові

Згідно із повідомленням, 20 березня о 22.06 на оперативну лінію 102 надійшло анонімне повідомлення про замінування автовокзалу, розташованого на вулиці Стрийській у Львові.

"Правоохоронці обстежили приміщення вокзалу та прилеглу територію. Були задіяні експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Загалом було евакуйовано двадцять осіб - пасажирів та працівників автовокзалу. Вибухонебезпечних та підозрілих предметів виявлено не було", - зазначено у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що за цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний 59-річнй мешканець Івано-Франківської області. Як пояснив зловмисник, він телефонував на оперативну лінію 102 з дому, перебуваючи у нетверезому стані.

Наразі, досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНН, у трьох різних регіонах України Служба безпеки України викрила трьох осіб, які здійснили завідомо неправдиві повідомлення із погрозами терористичного характеру.

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