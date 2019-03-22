Полиция задержала "минера" автовокзала во Львове

Согласно сообщению, 20 марта в 22.06 на оперативную линию 102 поступило анонимное сообщение о заминировании автовокзала, расположенного на улице Стрыйской во Львове.



"Правоохранители обследовали здание вокзала и прилегающую территорию. Были задействованы эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и работники других служб. Всего было эвакуировано двадцать человек - пассажиров и работников автовокзала. Взрывоопасные и подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что по данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.



Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями полицейские установили, что к совершению преступления причастен 59-летний житель Ивано-Франковской области. Как пояснил злоумышленник, он звонил на оперативную линию 102 из дома, находясь в нетрезвом состоянии.



Сейчас досудебное расследование продолжается.



Как сообщал УНН, в трех разных регионах Украины Служба безопасности Украины разоблачила трех лиц, совершивших заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.