Поліція затримала чоловіка, який "замінував" Раду
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Правоохоронці встановили особу чоловіка, який 5 грудня повідомив про замінування Верховної Ради України. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
“Зловмисник напідпитку зателефонував у поліцію та повідомив, що у приміщенні парламенту знаходиться вибухівка”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 грудня до чергової частини Святошинського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що замінована адміністративна будівля Верховної Ради України. Також заявник додав, що знаходиться на бульварі Кольцова.
Прибувши на виклик, слідчо-оперативна група виявила у квартирі чоловіка, 1961 року народження, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Пояснити поліцейським свій вчинок правопорушник не зміг.
Правоохоронці ретельно оглянули об’єкт. У результаті перевірки жодних вибухонебезпечних речовин та предметів не виявлено.
Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.
Також 5 грудня сталось “замінування” Шевченківського районного суду. Анонімні дзвінки про вибухівку у адміністративних будівлях для України не рідке явище. Так, у червні через квазімінування евакуювали персонал трьох столичних судів.