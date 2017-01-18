Поліція затримала чоловіка, який з ревнощів вбив суперника на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Вінниччині затримали чоловіка, який через ревнощі вбив свого суперника. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.
Так, 16 січня до жмеринської поліції надійшло повідомлення від медиків, що у кареті швидкої допомоги дорогою до лікарні від проникаючих ножових поранень помер жмеринчанин. Інцидент стався у одному з приватних будинків м. Жмеринки.
Поліцією було встановлено, що численні ножові поранення кухонним ножем 23-річний потерпілий отримав під час сварки з 22-річним жмеринчанином. Його поліція затримала наступного дня на одній з вулиць Жмеринки.
У вчиненому підозрюваний зізнався та розповів, що причиною непорозуміння між ним та потерпілим стала жінка – 32-річна господарка будинку. Під час спільного розпиття спиртних напоїв він приревнував жінку до іншого чоловіка. Поранений чоловік вийшов з будинку та втратив свідомість. Господарка викликала швидку допомогу, але врятувати життя потерпілому лікарям не вдалося. Дорогою до лікарні від отриманих проникаючих ножових поранень чоловік помер.
Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. За вчинення такого злочину чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Йому оголошено про підозру. Наразі вирішується питання про його арешт.