Полиция задержала мужчину, который из ревности убил соперника в Винницкой области

Так, 16 января в жмеринскую полицию поступило сообщение от медиков, что в карете скорой помощи по дороге в больницу от проникающих ножевых ранений скончался жмеринчанин. Инцидент произошел в одном из частных домов г. Жмеринка.

Полицией было установлено, что многочисленные ножевые ранения кухонным ножом 23-летний пострадавший получил во время ссоры с 22-летним местным жителем. Его полиция задержала на следующий день на одной из улиц города.

В содеянном подозреваемый признался и рассказал, что причиной недоразумения между ним и потерпевшим стала женщина - 32-летняя хозяйка дома. Во время совместного распития спиртных напитков он приревновал женщину к другому мужчине. Раненый мужчина вышел из дома и потерял сознание. Хозяйка вызвала скорую помощь, но спасти жизнь пострадавшему врачам не удалось. По дороге в больницу от полученных проникающих ножевых ранений мужчина скончался.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. За совершение такого преступления мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Ему объявлено о подозрении. Сейчас решается вопрос о его аресте.