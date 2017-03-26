Поліція затримала чоловіка, який прострелив ногу студенту в Києві

“Був поранений чоловік 1998 року народження, студент. Він є уродженцем Київської області. Практично це (поранення студента — ред.) все сталося на очах у працівників поліції, які там перебували. Вони, звісно, відразу кинулися, аби затримати стрілка. При чому стрілок очевидно перебував у стані алкогольного сп’яніння. Націлював зброю на правоохоронців. Вони змушені були дістати табельну вогнепальну зброю і попередити його про її можливе застосування”, — розповіла речник столичної поліції.

Однак, за словами О.Блищик, правоохоронцям вдалося затримати чоловіка без жодного пострілу з боку поліції. До того ж, уточнила вона, товариш стрілка, який також перебував у автомобілі, намагався чинити опір правоохоронцям, а ще один чоловік, який був в авто, пробував вгамувати своїх товаришів, але вони його не слухали.

“І стрілка, і його "помічника" доставили до Печерського управління поліції. Стрілка затримали у порядку ст.208 КПК і його дії вже кваліфікують за ч.4 ст.296 ККУ, це хуліганство. Поки не визначена правова кваліфікація щодо його товариша, але, швидше за все, це буде стаття 345 ККУ — опір працівникам правоохоронного органу”, — повідомила О.Блищик.

За словами речниці, потерпілий на цей час перебуває в лікарні. Вчора йому провели оперативне втручання для того, аби дістати кулю з гомілки. Його стан задовільний.

Крім того, зазначила вона, правоохоронці вилучили травматичну зброю у стрілка, поліція проводить необхідні слідчі дії для відтворення подій.

Адже зловмисники, яких доставили до Печерського управління поліції, перебували у стані сп’яніння, а чоловік, який безпосередньо поранив студента, відмовився надавати будь-які пояснення.

При цьому, додала вона, наразі правоохоронці не знають, якою була причина конфлікту, оскільки стрілок відмовився надавати пояснення, а потерпілий перебуває в лікарні.

Нагадаємо, 25 березня у Печерському районі Києва відбулася стрілянина, постраждалий у критичному стані.