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Полиция задержала мужчину, который прострелил ногу студенту в Киеве

Полиция задержала мужчину, который прострелил ногу студенту в Киеве

Киев • УНН

 • 15587 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Столичная полиция задержала мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял из травматического оружия в Печерском районе в студента, и квалифицировала его действия как "хулиганство". Об этом рассказала в эфире "112 Украина" пресс-секретарь ГУ ЧП в Киеве Оксана Блищик, передает УНН.

“Был ранен мужчина 1998 года рождения, студент. Он является уроженцем Киевской области. Практически это (ранения студента — ред.) Все произошло на глазах у полицейских, которые там находились. Они, конечно, сразу бросились, чтобы задержать стрелка. Причем стрелок, очевидно, находился в состоянии алкогольного опьянения. Нацеливал оружие на правоохранителей. Они вынуждены были достать табельное огнестрельное оружие и предупредить его о ее возможном применении”, - рассказала пресс-секретарь столичной полиции.

Однако, по словам О.Блищик, правоохранителям удалось задержать мужчину без единого выстрела со стороны полиции. К тому же, уточнила она, товарищ стрелка, который также находился в автомобиле, пытался оказывать сопротивление правоохранителям, а еще один человек, который был в авто, пробовал успокоить своих товарищей, но они его не слушали.

“И стрелка, и его "помощника" доставили в Печерское управления полиции. Стрелка задержали в порядке ст.208 УПК, и его действия уже квалифицируют по ч.4 ст.296 УК, это хулиганство. Пока не определена правовая квалификация по его товарища, но, скорее всего, это будет статья 345 УК — сопротивление работникам правоохранительного органа”, - сообщила О.Блищик.

По словам пресс-секретаря, пострадавший в настоящее время находится в больнице. Вчера ему провели оперативное вмешательство для того, чтобы извлечь пулю из голени. Его состояние удовлетворительное.

Кроме того, отметила она, правоохранители изъяли травматическое оружие в стрелка, полиция проводит необходимые следственные действия для воспроизведения событий.

Ведь злоумышленники, которых доставили в Печерское управление полиции, находились в состоянии опьянения, а человек, который непосредственно ранил студента, отказался давать какие-либо объяснения.

При этом, добавила она, пока правоохранители не знают, какой была причина конфликта, поскольку стрелок отказался давать объяснения, а пострадавший находится в больнице.

Напомним, 25 марта в Печерском районе Киева произошла перестрелка , пострадавший в критическом состоянии.

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