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Поліція затримала чоловіка, який погрожував самоспаленням під будинком Саакашвілі

Поліція затримала чоловіка, який погрожував самоспаленням під будинком Саакашвілі

Київ • УНН

 • 19198 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Співробітники поліції затримали чоловіка, який погрожував самоспаленням на знак протесту проти затримання колишнього голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі біля його будинку на вулиці Костьольній у Києві. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, чоловік дістав пляшку з горючою сумішшю, облив себе і погрожував підпалити, але був затриманий.

Як повідомляв УНН, чоловік поблизу будинку М.Саакашвілі облився схожою на бензин рідиною та намагався облити тих, хто поблизу.

Нагадаємо, за інформацією джерела УНН, до Саакашвілі прийшли з обшуком через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.

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