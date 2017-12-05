Полиция задержала мужчину, который угрожал самосожжением возле дома Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал самосожжением в знак протеста против задержания бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили возле его дома на улице Костельной в Киеве. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, мужчина достал бутылку с горючей смесью, облил себя и угрожал поджечь, но был задержан.
Как сообщал УНН, человек возле дома М.Саакашвили облился похожей на бензин жидкостью и пытался облить тех, кто поблизости.
Напомним, по информации источника УНН, к М.Саакашвили пришли с обыском по подозрению получения денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.