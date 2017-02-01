Поліція Запоріжжя вилучила партію наркотиків вартістю 20 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Запорізькі поліцейські ліквідували організоване злочинне угрупування наркоділків і вилучили найбільшу за останні роки партію “важких” наркотиків вартістю 20 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Заопрізької області.
Вчора, 31 січня 2017 року правоохоронці викрили угруповання наркоділків. До складу групи входили організатор — кримінальний авторитет, 1970 р.н., на прізвисько “Чех” та двоє представників етнічної діаспори, 1992 та 1988 р.н.
У результаті проведення санкціонованих обшуків із залученням спеціального підрозділу ГУНП в Запорізькій області у фігурантів вилучено близько 20 кг наркотичних засобів і психотропних речовин на загальну суму майже 20 млн грн.
Зокрема, з незаконного обігу вилучено 3 кг кокаїну, 15 кг марихуани, 861 пігулку МДМА (“Екстазі”), 100 г метадону, 500 г гашишу, 100 г амфетаміну, 200 г концентрованого опію та 15 г героїну.
Також у правопорушників вилучено 3 одиниці вогнепальної зброї (2 пістолети “ТТ” та мисливська рушниця), 150 бойових патронів, 3 гранати та понад 500 г “Пластиду”, електродетонатори та запали.
У організатора угруповання правоохоронці вилучили майна на загальну суму понад 800 тис. грн, у тому числі автомобіль представницького класу, що використовувався ним у протиправних цілях.
Правопорушники затримані, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, працівника колонії на Рівненщині затримали за розповсюдження наркотиків.