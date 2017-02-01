Полиция Запорожья изъяла партию наркотиков стоимостью 20 млн грн

Вчера, 31 января 2017 года правоохранители разоблачили группировку наркодельцов. В состав группы входили организатор - криминальный авторитет, 1970 г.р., по кличке "Чех" и два представителя этнической диаспоры, 1992 и 1988 г.р.

В результате проведения санкционированных обысков с привлечением специального подразделения ГУНП в Запорожской области у фигурантов изъято около 20 кг наркотических средств и психотропных веществ на общую сумму почти 20 млн грн.

В частности, из незаконного оборота изъято 3 кг кокаина, 15 кг марихуаны, 861 таблетка МДМА ("экстази"), 100 г метадона, 500 г гашиша, 100 г амфетамина, 200 г концентрированного опия и 15 г героина.

Также у правонарушителей изъято 3 единицы огнестрельного оружия (2 пистолета "ТТ" и охотничье ружье), 150 боевых патронов, 3 гранаты и более 500 г "пластид", электродетонаторы и запалы.

В организатора группировки правоохранители изъяли имущества на общую сумму более 800 тыс. грн, в том числе автомобиль представительского класса, который использовался им в противоправных целях.

Правонарушители задержаны, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, работника колонии в Ровенской области задержали за распространение наркотиков.