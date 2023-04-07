Поліція закликала ізраїльтян, які мають ліцензію, носити зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Комісар поліції у п'ятницю закликав ізраїльських поселенців , які мають ліцензії на вогнепальну зброю, поки що носити зброю в умовах напруженості у відносинах з палестинцями, пише УНН.
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Кобі Шабтай зробив цю заяву після нападу біля поселення Хамра на півночі Західного берега, в результаті якого дві жінки загинули, а третя зазнала тяжких поранень.
«Це смертоносний напад нагадує нам, наскільки серйозною є загроза ворожих дій», — сказав начальник поліції, як повідомляє Jerusalem Post.
«Я закликаю кожного громадянина, який має ліцензію на вогнепальну зброю і вміє поводитися з нею на законних підставах, носити її в наші дні», — додав Шабтай.
Начальник штабу ізраїльської армії Герці Халеві в п'ятницю також наказав викликати деякі резерви, приділивши особливу увагу протиповітряній обороні та наступальним з'єднанням ВПС у світлі подій з палестинцями.
Додамо
Вранці у п'ятницю ізраїльська армія завдала серії авіаударів за цілями в Газі та Лівані.
Палестинські угруповання у Газі також обстріляли ракетами ізраїльські поселення поблизу сектору Газа.
Напруженість розпалювалася останні кілька днів після нападу Ізраїлю на віруючих у мечеті Аль-Акса в окупованому Східному Єрусалимі.