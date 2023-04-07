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Полиция призвала израильтян, имеющих лицензию, носить оружие

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Комиссар полиции в пятницу призвал израильских поселенцев, которые имеют лицензии на огнестрельное оружие, пока что носить оружие в условиях напряженности в отношениях с палестинцами, пишет УНН.

Детали

Коби Шабтай сделал это заявление после нападения возле поселения Хамра на севере Западного берега, в результате которого две женщины погибли, а третья получила тяжелые ранения.

«Это смертоносное нападение напоминает нам, насколько серьезной является угроза враждебных действий», — сказал начальник полиции, как сообщает Jerusalem Post.

«Я призываю каждого гражданина, который имеет лицензию на огнестрельное оружие и умеет обращаться с ним на законных основаниях, носить его в наши дни», — добавил Шабтай.

Начальник штаба израильской армии Герци Халеви в пятницу также приказал вызвать некоторые резервы, уделив особое внимание противовоздушной обороне и наступательным соединениям ВВС в свете событий с палестинцами.

Добавим

Утром в пятницу израильская армия нанесла серию авиаударов по целям в Газе и Ливане.

Палестинские группировки в Газе также обстреляли ракетами израильские поселения вблизи сектора Газа.

Напряженность накалялась последние несколько дней после нападения Израиля на верующих в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

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