Полиция призвала израильтян, имеющих лицензию, носить оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Комиссар полиции в пятницу призвал израильских поселенцев, которые имеют лицензии на огнестрельное оружие, пока что носить оружие в условиях напряженности в отношениях с палестинцами, пишет УНН.
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Коби Шабтай сделал это заявление после нападения возле поселения Хамра на севере Западного берега, в результате которого две женщины погибли, а третья получила тяжелые ранения.
«Это смертоносное нападение напоминает нам, насколько серьезной является угроза враждебных действий», — сказал начальник полиции, как сообщает Jerusalem Post.
«Я призываю каждого гражданина, который имеет лицензию на огнестрельное оружие и умеет обращаться с ним на законных основаниях, носить его в наши дни», — добавил Шабтай.
Начальник штаба израильской армии Герци Халеви в пятницу также приказал вызвать некоторые резервы, уделив особое внимание противовоздушной обороне и наступательным соединениям ВВС в свете событий с палестинцами.
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Утром в пятницу израильская армия нанесла серию авиаударов по целям в Газе и Ливане.
Палестинские группировки в Газе также обстреляли ракетами израильские поселения вблизи сектора Газа.
Напряженность накалялась последние несколько дней после нападения Израиля на верующих в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.