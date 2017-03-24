Поліція зафіксувала перший факт мародерства в Балаклії

"Зафіксовано один факт мародерства. Чоловіка, який в руках на вулиці ніс телевізор, виявив патрульний інспектор. Невідомий, побачивши правоохоронців, кинув техніку та почав тікати. В ході розшукових заходів чоловіка, схожого за прикметами на підозрюваного, було затримано, доставлено до місцевого відділу поліції для подальшого з’ясування обставин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з метою недопущення фактів розкрадання майна евакуйованих громадян організовано цілодобове патрулювання вулиць м. Балаклія нарядами з числа працівників поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, також здійснюється автопатрулювання нарядами батальйону поліції особливого призначення і УПП у м. Харків. Більше 17 тисяч осіб виїхали з Балаклії та дев'яти населених пунктів самостійно

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.