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Поліція зафіксувала перший факт мародерства в Балаклії

Поліція зафіксувала перший факт мародерства в Балаклії

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. На Харківщині в Балаклії правоохоронці зафіксували перший факт мародерства, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

"Зафіксовано один факт мародерства. Чоловіка, який в руках на вулиці ніс телевізор, виявив патрульний інспектор. Невідомий, побачивши правоохоронців, кинув техніку та почав тікати. В ході розшукових заходів чоловіка, схожого за прикметами на підозрюваного, було затримано, доставлено до місцевого відділу поліції для подальшого з’ясування обставин", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з метою недопущення фактів розкрадання майна евакуйованих громадян організовано цілодобове патрулювання вулиць м. Балаклія нарядами з числа працівників поліції, військовослужбовців Національної гвардії України, також здійснюється автопатрулювання нарядами батальйону поліції особливого призначення і УПП у м. Харків. Більше 17 тисяч осіб виїхали з Балаклії та дев'яти населених пунктів самостійно

За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Українські Національні Новини

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