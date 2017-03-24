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Полиция зафиксировала первый факт мародерства в Балаклее

Полиция зафиксировала первый факт мародерства в Балаклее

Киев • УНН

 • 13705 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Харьковской области в Балаклее правоохранители зафиксировали первый факт мародерства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"Зафиксирован один факт мародерства. Мужчину, который в руках на улице нос телевизор, обнаружил патрульный инспектор. Неизвестный, увидев правоохранителей, бросил технику и начал убегать. В ходе розыскных мероприятий мужчину, похожего по приметам на подозреваемого задержали, он доставлен в местный отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Напомним, что с целью недопущения фактов хищения имущества эвакуированных граждан организовано круглосуточное патрулирование улиц г. Балаклея нарядами из числа сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины, также осуществляется автопатрулирование нарядами батальона полиции особого назначения и УПП в г. Харьков. Более 17 тыс. человек выехали из Балаклеи и девяти населенных пунктов самостоятельно

По данным ГосЧС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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