Поліція взяла під охорону консульства Азербайджану та Вірменії у Харкові

“За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області, будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харкові та Почесного консульства Республіки Вірменія в м. Харкові взяті поліцією під цілодобову охорону”, — вказано у повідомленні.

У поліції також додали, що: “Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На даний час поліцейськими вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину”.

Нагадаємо, сьогодні вночі було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові за адресою вул. Ярослава Мудрого, 7.

З реакцією на подію днем виступило Міністерство закордонних справ Азербайджану, повідомивши: “З огляду на недавні погрози, які йдуть від радикальних вірменських сил для дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном, це напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз”.