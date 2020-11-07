Поліція взяла під охорону консульства Азербайджану та Вірменії у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Національна поліція взяла під посилену охорону Почесні консульства Азербайджану та Вірменії після того, як невідомі здійснили постріли у вікно та вхідні двері будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки, пише УНН з посиланням на повідомлення ГУ НП у Харківській області.
“За розпорядженням керівництва ГУНП в Харківській області, будівлі Почесного консульства Азербайджанської Республіки в м. Харкові та Почесного консульства Республіки Вірменія в м. Харкові взяті поліцією під цілодобову охорону”, — вказано у повідомленні.
У поліції також додали, що: “Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. На даний час поліцейськими вживаються заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину”.
Нагадаємо, сьогодні вночі було обстріляно приміщення Почесного консульства Азербайджанської Республіки в Харкові за адресою вул. Ярослава Мудрого, 7.
З реакцією на подію днем виступило Міністерство закордонних справ Азербайджану, повідомивши: “З огляду на недавні погрози, які йдуть від радикальних вірменських сил для дипломатичних представництв Азербайджану за кордоном, це напад на наше почесне консульство в Харкові слід розглядати в контексті цих загроз”.