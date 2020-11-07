Полиция взяла под охрану консульства Азербайджана и Армении в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Национальная полиция взяла под усиленную охрану Почетные консульства Азербайджана и Армении после того, как неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания Почетного консульства Азербайджанской Республики, пишет УНН со ссылкой на сообщение ГУ ЧП в Харьковской области.
“По распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области, здания Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харькове и Почетного консульства Республики Армения в г. Харькове взяты полицией под круглосуточную охрану”, — указано в сообщении.
В полиции также добавили, что: “Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время полицейскими принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления”.
Напомним, сегодня ночью было обстреляно помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове по адресу ул. Ярослава Мудрого, 7.
С реакцией на событие днем выступило Министерство иностранных дел Азербайджана, сообщив: “Учитывая недавние угрозы, которые идут от радикальных армянских сил для дипломатических представительств Азербайджана за рубежом, это нападение на наше почетное консульство в Харькове следует рассматривать в контексте этих угроз”.