Поліція встановила вже три десятки учасників стрілянини на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 19 січня. УНН. Три десятки учасників стрілянини у Олевську, що на Житомирщині, вже встановили правоохоронці. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник ГУ НП у Житомирській області В’ячеслав Печененко, передає УНН.
“Наразі нами встановлені понад три десятки учасників конфлікту з обох сторін. Частина з них затримані. Решта осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до нічних подій, оголошені у розшук. Також розшукуються транспортні засоби, на яких учасникам стрілянини вдалося втекти з Олевська у ніч 16 січня; слідчі поліції та працівники обласної прокуратури продовжують допитувати свідків. Водночас триває проведення обшуків і вилучення речових доказів; у встановлених слідством учасників конфлікту поліцейськими вилучена офіційно зареєстрована зброя. Продовжується проведення низки призначених експертиз, у тому числі балістичної та молекулярно-генетичної”, — написав В.Печененко.
Окрім того, В.Печененко додав, що у Олевську та районі для забезпечення публічного порядку та безпеки місцевих жителів залучені додаткові сили Національної поліції та Національної гвардії України: бійці підрозділів особливого та спеціального призначення і підрозділи патрульної поліції.
Нагадаємо, внаслідок стрілянини на центральній площі м.Олевська Житомирської області 16 січня загинув чоловік та ще шестеро осіб отримали вогнепальні поранення.