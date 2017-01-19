Полиция установила уже три десятка участников стрельбы в Житомирской области

"Сейчас нами установлены более трех десятков участников конфликта с обеих сторон. Часть из них задержаны. Остальные лица, которые обоснованно подозреваются в причастности к ночным событиям, объявлены в розыск. Также разыскиваются транспортные средства, на которых участникам стрельбы удалось сбежать из Олевска ночью 16 января; следователи полиции и работники областной прокуратуры продолжают допрашивать свидетелей. В то же время продолжается проведение обысков и изъятие вещественных доказательств; у установленных следствием участников конфликта полицейские изъяли официально зарегистрированное оружие. Продолжается проведение ряда назначенных экспертиз, в том числе баллистической и молекулярно-генетической", - написал В.Печененко.

Кроме того, В.Печененко добавил, что в Олевске и районе для обеспечения общественного порядка и безопасности местных жителей привлечены дополнительные силы Национальной полиции и Национальной гвардии Украины: бойцы подразделений особого и специального назначения и подразделения патрульной полиции.

Напомним, в результате стрельбы на центральной площади г.Олевск Житомирской области 16 января погиб человек и еще шесть человек получили огнестрельные ранения.