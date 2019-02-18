Поліція встановила особи бойовиків, які у 2014 році брали участь у захваті українських кораблів

“За результатами отриманих в ході розслідування доказів встановлено керівника незаконно створеного збройного формування „Рубеж“, якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 260 КК України (керівництво незаконно створеними збройними формуваннями, що спричинило тяжкі наслідки — ред.), за що передбачена кримінальна відповідальність до п’ятнадцяти років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Також поліцією встановлено 9 “бійців” незаконно створеного збройного формування “Рубеж”, які протягом березня 2014 року брали активну участь в озброєному захопленні протичовнового корвета ВМС України “Хмельницький”, розвідувального катера “Славутич”, військових частин ЗСУ, а також розгортанні та діяльності блок-постів.

“Встановлені особи підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування), за що передбачена кримінальна відповідальність до восьми років позбавлення волі”, — додали в поліції.

Процесуальне керівництво по вказаному кримінальному провадженню здійснюється прокуратурою АР Крим.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим та Головне управління Національної поліції в АРК та місті Севастополі встановили анкетні дані 900 осіб з “самооборони Криму”.



