Полиция установила личности боевиков, участвовавших в 2014 году в захвате украинских моряков

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 47437 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128035 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Полиция Крыма установила и объявила в розыск руководство и участников отдельного подразделения "Рубеж", который входил в состав вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и действовал на территории города Севастополя. Об этом сообщает ГУНП в АР Крым и г. Севастополе, передает УНН.

"По результатам полученных в ходе расследования доказательств установлено руководителя незаконно созданного вооруженного формирования "Рубеж", которому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 260 УК Украины (руководство незаконно созданными вооруженными формированиями, повлекшее тяжкие последствия - ред.), за что предусмотрена уголовная ответственность до пятнадцати лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Также полицией установлено 9 "бойцов" незаконно созданного вооруженного формирования "Рубеж", которые в течение марта 2014 принимали активное участие в вооруженном захвате противолодочного корвета ВМС Украины "Хмельницкий", разведывательного катера "Славутич", военных частей ВСУ, а также развертывании и деятельности блок-постив.

"Установлены личности подозреваемых в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования), за что предусмотрена уголовная ответственность до восьми лет лишения свободы", - добавили в полиции.

Процессуальное руководство по указанному уголовному производству осуществляется прокуратурой АР Крым.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым и Главное управление Национальной полиции в АРК и Севастополе установили анкетные данные 900 человек с "самообороны Крыма".

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