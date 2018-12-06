Поліція виявила рештки чоловіка, який зник на Вінниччині рік тому
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. У селі Букатинка Вінницької області виявлені людські рештки, що ймовірно належать чоловікові, який зник у цій місцевості понад рік тому. Про це УНН повідомили у поліції.
На околиці села був виявлений череп без нижньої щелепи та тазову кістку. Поліція проводить дії з пошуку інших фрагментів. Знайдені рештки відправлено на експертизу, яка має встановити чи належать вони зниклому безвісти чоловікові.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.
Як повідомляв УНН, у таборі "Вікторія" повторно просіюють рештки згарища.
Нагадаємо, на Волині під час будівництва знайшли людські рештки.
Нагадаємо, у ліфті київського вишу після пожежі знайшли обвуглене тіло.