Полиция обнаружила останки мужчины, пропавшего в Винницкой области год назад

На окраине села был обнаружен череп без нижней челюсти и тазовая кость. Полиция проводит действия по поиску других фрагментов. Найденные останки отправлены на экспертизу, которая должна установить относятся ли они пропавшему без вести мужчине.



Полиция начала уголовное производство по ст. 115 УК - умышленное убийство.



Как сообщал УНН, в лагере "Виктория" повторно просеивают остатки пожарища.



Напомним, на Волыни во время строительства нашли человеческие останки.



Напомним, в лифте киевского вуза после пожара нашли обугленное тело.