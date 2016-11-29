Поліція вилучила 3 кг наркотиків на Луганщині

Вчора, 28 листопада поліцейські провели санкціонований обшук в приватному домоволодінні в селі Воєводівка Луганської області, яке належить 25-річному чоловіку.

На горищі будинку правоохоронці виявили близько трьох кілограмів висушених рослин марихуани, 100 грамів вже подрібненого наркотику та насіння канабісу.

Власник будинку заявив, що наркотичні речовини належать йому, зберігав їх він у себе вдома для особистого вживання, бо вони “покращують йому апетит”.

Наразі вилучене спрямовано на дослідження, а чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі згідно ст. 309 (незаконне зберігання наркотичних речовин без мети збуту) КК України.