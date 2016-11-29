Полиция изъяла 3 кг наркотиков в Луганской области

Вчера, 28 ноября полицейские провели санкционированный обыск в частном домовладении в селе Воеводивка Луганской области, принадлежащем 25-летнему мужчине.

На чердаке дома правоохранители обнаружили около трех килограммов высушенных растений марихуаны, 100 граммов уже измельченного наркотика и семена каннабиса.

Владелец дома заявил, что наркотические вещества принадлежат ему и хранил их он у себя дома для личного употребления, потому что они "улучшают ему аппетит".

Сейчас изъятое направили на исследование, а мужчине грозит до 5 лет лишения свободы согласно ст. 309 (незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта) УК Украины.