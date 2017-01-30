Поліція викрила шахрая, який ошукав людей на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Рівненські кіберполіцейські викрили афериста, який ошукав людей майже на мільйон гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Поліцейські встановили, що зловмисник замовляв товар на інтернет-ресурсах із використанням послуг доставки однієї з пошт. У процесі доставки товару шахрай проводив відміну оплати накладеного платежу. В подальшому, використовуючи завідомо підроблені документи від імені продавців, у пункті призначення незаконно привласнював вантаж. У результаті продавцям завдавав матеріальної шкоди у великих розмірах.
За такою шахрайською схемою 12 листопада у Рівному зловмисник заволодів автозапчастинами киянина на суму понад 96 тисяч гривень. 21 листопада, використовуючи підроблені документи, він отримав посилку жителя Київської області вартістю понад 130 тисяч гривень. У грудні та січні за такою ж схемою ошукав вінничан на понад 200 та 100 тисяч гривень.
Правоохоронці затримали зловмисника, який забирав вантаж з одного із відділень пошти. Півтори тонни волоських горіхів на загальну суму понад 312 тисяч гривень йому допомагали вивантажувати та доставити ще три члени злочинного угрупування.
Триває досудове розслідування у відкритому кримінальному провадженні за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України. Шахрая затримали, вирішується питання щодо оголошення йому підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Затриманому загрожує до восьми років позбавлення волі.