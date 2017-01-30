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Полиция разоблачила мошенника, который обманул людей на миллион гривен

Полиция разоблачила мошенника, который обманул людей на миллион гривен

Киев • УНН

 • 4472 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Ровенские киберполицейские разоблачили афериста, который обманул людей почти на миллион гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Полицейские установили, что злоумышленник заказывал товар на интернет-ресурсах с использованием услуг доставки одной из почт. В процессе доставки товара мошенник проводил отмену оплаты наложенного платежа. В дальнейшем, используя заведомо поддельные документы от имени продавцов, в пункте назначения незаконно присваивал груз. В результате продавцам наносил материальный ущерб в крупных размерах.

По такой мошеннической схеме 12 ноября во Львове злоумышленник завладел автозапчастями киевлянина на сумму более 96 тыс. гривен. 21 ноября, используя поддельные документы, он получил посылку жителя Киевской области стоимостью более 130 тыс. гривен. В декабре и январе по такой же схеме обманул винничан на более чем 200 и 100тыс. гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника, который забирал груз из одного из отделений почты. Полторы тонны грецких орехов на общую сумму более 312 тыс. гривен ему помогали выгружать и доставить еще три члена преступной группировки.

Продолжается досудебное расследование в открытом уголовном производстве по ч.3 ст.190 (мошенничества) УК Украины. Мошенника задержали, решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

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