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Поліція викрила чоловіка, який незаконно заставив авто жительки Кропивницького

Київ • УНН

 • 5524 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 січня. УНН. Днями 31-річний житель обласного центру, взявши на ремонт чужий автомобіль, заклав його під певну суму коштів. За спробу отримання “легких” грошей правопорушнику понесе покарання. Про це УНН-Центр повідомили у ГУ НП у Кіровоградській області.

До Кропивницького відділу поліції із заявою про викрадення автомобіля “ВАЗ 2107” звернулася 49-річна місцева жителька. Вона розповіла, що після дорожньо-транспортної пригоди віддала свою автівку на ремонт, а назад не отримала. Майстер зник і не відповідав на її телефонні дзвінки. Самотужки знайти автомобіль потерпілій не вдалося, тож вона звернулася за допомогою до поліцейських.

Попередньо встановлено, що місцевому жителю потрібні були грошові кошти. Чоловік відремонтував машину, після чого, аби покращити своє матеріальне становище, вирішив на деякий час віддати авто під заставу знайомому. Отриману готівку у сумі 4 тисяч гривень витратив на власні потреби. Коли ж настав час повертати автомобіль, грошей у нього не виявилося. Зловмисник вимкнув мобільний телефон і почав переховуватися.

У даний час вживаються заходи щодо вилучення автомобіля. Досудове розслідування триває. Правопорушнику може загрожувати покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років, або позбавлення волі на той самий термін.

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