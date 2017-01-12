Полиция разоблачила мужчину, который незаконно заложил авто жительницы Кропивницкого
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 января. УНН. На днях 31-летний житель областного центра, взяв на ремонт чужой автомобиль, заложил его под определенную сумму средств. За попытку получения "легких" денег правонарушитель понесет наказание. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ НП в Кировоградской области.
В Кропивницкий отдел полиции с заявлением об угоне автомобиля "ВАЗ 2107" обратилась 49-летняя местная жительница. Она рассказала, что после ДТП отдала свою машину на ремонт, а назад не получила. Мастер исчез и не отвечал на ее телефонные звонки. Самостоятельно найти автомобиль потерпевшей не удалось, поэтому она обратилась за помощью к полицейским.
Предварительно установлено, что местному жителю нужны были денежные средства. Мужчина отремонтировал машину, после чего, чтобы улучшить свое материальное положение, решил на время отдать авто под залог знакомому. Полученную наличность в сумме 4 тысяч гривен потратил на собственные нужды. Когда же пришло время возвращать автомобиль, денег у него не оказалось. Злоумышленник выключил мобильный телефон и начал скрываться.
В настоящее время принимаются меры по изъятию автомобиля. Досудебное расследование продолжается. Правонарушителю может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.