Поліція відзвітувала про роботу на новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. У цілому новорічні та різдвяні святкування в Україні пройшли без грубих чи масових порушень.Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Нацполіції України – начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, передає кореспондент УНН.
“Безпосередньо на Новий рік на території держави відбулося 1300 масових заходів за участі понад мільйона осіб. Публічну безпеку забезпечували 14 тисяч правоохоронців. Безпосередньо в ніч з 6 на 7 січня в усіх регіонах держави більше ніж в 13 тисяч церквах відбулися різдвяні богослужіння, в них взяли участь понад 4 млн громадян нашої країни, правопорядок забезпечували понад 15 тисяч правоохоронців, з них 1,5 тисяч військовослужбовців з Нацгвардії України”, — розповів він.
На Різдво, 7 січня, по Україні відбулося понад 1000 масових заходів, у яких взяли участь понад 500 тисяч осіб, а публічну безпеку забезпечували 3,5 тисячі правоохоронців.
“Поряд з цим, незважаючи на святкові дні, 8 січня у 23 населених пунктах відбулися проміжні вибори депутатів селищних і сільських рад, правопорядок забезпечували 450 працівників поліції. Завдяки вжитим заходам правопорушень і порушень порядку не зафіксовано. Також 1 січня на території держави відбулось 42 заходи з нагоди 108-ї річниці народження Степана Бандери, у вказаних заходах взяло участь майже 5 тисяч осіб, публічну безпеку забезпечували 1200 правоохоронців та 420 нацгвардійців. Завдяки вжитим заходам в цілому можемо констатувати, що за час новорічних свят грубих і масових порушень порядку не відбулось”, — розповів він.