Полиция отчиталась о работе на новогодние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. В целом новогодние и рождественские празднования в Украине прошли без грубых или массовых порушень. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Нацполиции Украины - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко, передает корреспондент УНН.
"Непосредственно на Новый год на территории государства состоялось 1300 массовых мероприятий с участием более миллиона человек. Публичную безопасность обеспечивали 14 тыс. правоохранителей. Непосредственно в ночь с 6 на 7 января во всех регионах государства более чем в 13 тыс церквях прошли рождественские богослужения, в них приняли участие более 4 млн граждан нашей страны, правопорядок обеспечивали более 15 тыс. правоохранителей, из них 1500 военнослужащих из Нацгвардии Украины ", - рассказал он.
На Рождество, 7 января, по Украине произошло более 1000 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 500 тыс. человек, а публичную безопасность обеспечивали 3,5 тысячи правоохранителей.
"Наряду с этим, несмотря на праздничные дни, 8 января в 23 населенных пунктах состоялись промежуточные выборы депутатов поселковых и сельских советов, правопорядок обеспечивали 450 сотрудников полиции. Благодаря принятым мерам правонарушений и нарушений порядка не зафиксировано. Также 1 января на территории государства состоялось 42 мероприятия по случаю 108-й годовщины рождения Степана Бандеры, в указанных мероприятиях приняли участие почти 5 тысяч человек, публичную безопасность обеспечивали 1200 правоохранителей и 420 нацгвардейцев. Благодаря принятым мерам в целом можно констатировать, что за время новогодних праздников грубых и массовых нарушений порядка не произошло ", - рассказал он.