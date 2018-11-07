Поліція відпустила підозрюваних в причетності до відео зі спаленням макету лондонської Grenfell Tower

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Шестеро людей, раніше затриманих за підозрою в причетності до зйомки відео зі спаленням макета багатоквартирного будинку Grenfell Tower, де в результаті пожежі влітку минулого року загинули понад 70 осіб, звільнили у вівторок з-під варти. У їх відношенні проводиться розслідування, говориться на сайті Скотленд-ярду, інформує УНН.