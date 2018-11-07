Поліція відпустила підозрюваних в причетності до відео зі спаленням макету лондонської Grenfell Tower
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Шестеро людей, раніше затриманих за підозрою в причетності до зйомки відео зі спаленням макета багатоквартирного будинку Grenfell Tower, де в результаті пожежі влітку минулого року загинули понад 70 осіб, звільнили у вівторок з-під варти. У їх відношенні проводиться розслідування, говориться на сайті Скотленд-ярду, інформує УНН.
Раніше повідомлялося, що поліція Лондона затримала п’ятьох осіб “за підозрою в порушенні громадського порядку у зв’язку з розслідуванням у справі про відеозапис, викладений в мережу, на якому спалюється макет Grenfell Tower”. Пізніше був затриманий ще один чоловік. Відзначається, що вік підозрюваних чоловіків — від 19 до 55 років. Всі вони самостійно з’явилися в поліцейську дільницю.
За інформацією газети The Guardian, на відео була спалена картонна коробка з написом Grenfell Tower. За кадром кілька голосів глузливо коментували спалення макета. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей в понеділок розкритикувала авторів відеозапису, угледівши в їх діях неповагу до загиблих в результаті трагедії і до їх близьких. У записі на своїй сторінці в Twitter голова уряду назвала подібну поведінку “абсолютно неприпустимою”.
Пожежа в 24-поверховому будинку Grenfell Tower, в якому проживали майже 600 осіб, сталася в ніч на 14 червня минулого року. Вона почалася на нижніх поверхах, полум’я швидко поширилося до самого верху будівлі, і багато жителів опинилися у вогняній пастці. Причиною пожежі стало загоряння холодильника в одній з квартир на нижніх поверхах висотки. Всього, згідно з даними влади, в пожежі загинули 72 людини.