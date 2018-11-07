Полиция отпустила подозреваемых в причастности к видео с сожжением макета лондонской Grenfell Tower

Ранее сообщалось, что полиция Лондона задержала пять человек “по подозрению в нарушении общественного порядка в связи с расследованием по делу о видеозаписи, выложенной в сеть, на которой сжигается макет Grenfell Tower”. Позднее был задержан еще один человек. Отмечается, что возраст подозреваемых мужчин — от 19 до 55 лет. Все они самостоятельно явились в полицейский участок.

По информации газеты The Guardian, на видео была сожжена картонная коробка с надписью Grenfell Tower. За кадром несколько голосов насмешливо комментировали сожжение макета. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник раскритиковала авторов видеозаписи, усмотрев в их действиях неуважение к погибшим в результате трагедии и к их близким. В записи на своей странице в Twitter глава правительства назвала подобное поведение “совершенно недопустимым”.

Пожар в 24-этажном доме Grenfell Tower, в котором проживали почти 600 человек, произошел в ночь на 14 июня прошлого года. Он начался на нижних этажах, пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие жители оказались в огненной ловушке. Причиной пожара стало возгорание холодильника в одной из квартир на нижних этажах высотки. Всего, согласно данным властей, в пожаре погибли 72 человека.