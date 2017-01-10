Поліція відкрила провадження за фактом стрілянини по перехожих у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом стрілянини по перехожих у Холодногірському районі Харкова. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Правоохоронці встановили, що 9 січня о 8:10 ранку з вікна багатоповерхівки на вулиці Золочівській по перехожих стріляли невідомі.
Від дій зловмисників постраждав 35-річний чоловік, якому був здійснений вистріл у спину. Постраждалого оглянули лікарі. Стан його здоров’я задовільний. Наразі він знаходиться за місцем свого мешкання.
За вказаною постраждалим адресою було виявлено чотирьох молодиків віком від 21 до 25 років, які знаходились в стані алкогольного сп’яніння. В квартирі були виявлені кулі від пневматичної зброї та пневматичну гвинтівку.
За інформацією прес-служби, свої дії підозрювані скоїли з хуліганських мотивів.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.