Полиция открыла производство по факту стрельбы по прохожим в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Правоохранители открыли уголовное производство по факту стрельбы по прохожим в Холодногорском районе Харькова. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.
Правоохранители установили, что 9 января в 8:10 утра из окна многоэтажки на улице Золочевской по прохожим стреляли неизвестные.
От действий злоумышленников пострадал 35-летний мужчина, которому был осуществлен выстрел в спину. Пострадавшего осмотрели врачи. Состояние его здоровья удовлетворительное. Сейчас он находится по месту своего проживания.
По указанному пострадавшим адресу были обнаружены четверо парней в возрасте от 21 до 25 лет, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В квартире были обнаружены пули от пневматического оружия и пневматическая винтовка.
По информации пресс-службы, свои действия подозреваемые совершили из хулиганских побуждений.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения свободы.